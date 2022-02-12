«За чистый спорт!» Йоханнес Бё сфотографировался с допинг-офицерами

Норвежский лыжник Йоханнес Бё выложил новую фотографию с Олимпийских игр в Пекине (Китай). Спортсмен запечатлел себя рядом с китайскими допинг-офицерами.

Фотография доступна в «сториз» Йоханнеса Бё в «Инстаграме».

«Вечерний допинг-контроль. За чистый спорт!» — подписал Бё-младший публикацию.

Напомним, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) Йоханнес Бё завоевал две медали: золотую в смешанной эстафете и бронзовую в индивидуальной гонке на 20 км.

Сегодня, 12 февраля, в 12:00 мск стартует мужской спринт, в котором Бё-младший также примет участие. От россиян в гонку заявлены Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов.

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