«За чистый спорт!» Йоханнес Бё сфотографировался с допинг-офицерами

Норвежский лыжник Йоханнес Бё выложил новую фотографию с Олимпийских игр в Пекине (Китай). Спортсмен запечатлел себя рядом с китайскими допинг-офицерами.
Фотография доступна в «сториз» Йоханнеса Бё в «Инстаграме».
«Вечерний допинг-контроль. За чистый спорт!» — подписал Бё-младший публикацию.
Напомним, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) Йоханнес Бё завоевал две медали: золотую в смешанной эстафете и бронзовую в индивидуальной гонке на 20 км.
Сегодня, 12 февраля, в 12:00 мск стартует мужской спринт, в котором Бё-младший также примет участие. От россиян в гонку заявлены Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов.
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