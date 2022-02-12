Шубенков — о допинге Валиевой: вьетнамские флешбэки в прошлый год

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков отреагировал на новость об обнаружении микродозы запрещённого вещества в допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой.
«У меня прям вьетнамские флешбэки в прошлый год. Думаю, выводы тут такие:
— от случайностей (как было в моём случае) никто на 100% не застрахован.
— СМИ интересует только хайп», — написал Шубенков в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Сергея Шубенкова
15 декабря 2020 года внесоревновательная допинг-проба Шубенкова показала наличие мочегонного препарата. В спорте они используются для маскировки других, более сильных. 21 июня AIU объявил, что проведённое расследование показало: запрещённый препарат попал в организм Шубенкова в результате непреднамеренного приёма остатка лекарства, использовавшегося для лечения члена семьи. Концентрация диуретика в образце пробы была низкой.
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