«Сегодня ощущал себя «пешеходом». Якимушкин – о выступлении в разделке на Олимпиаде

Российский лыжник Иван Якимушкин опубликовал пост после выступления в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он занял 12-е место, показав худший результат среди россиян.

«Знаю, что многие за меня сегодня переживали. К сожалению, порадовать не получилось, есть, что есть.

Выступление на главном старте всегда ассоциируется с пиком формы и преодолением своих собственных прошлых пределов. А я сегодня ощущал себя «пешеходом», не мог догнать людей, которых без оглядки пролетал на Кубке мира. Оглядываясь назад, мне не в чем себя упрекнуть: я старался, получилось не то, возможно, не в ту сторону старался.

Буду продолжать искать себя и пытаться, как минимум, вернуть то, что было. В конце концов и Олимпиада, и сезон, и карьера, продолжаются», — написал Якимушкин в своём «инстаграме».

Победу в гонке одержал финский лыжник Ийво Нисканен. Второе место занял россиянин Александр Большунов. Третьим в гонке стал норвежец Йоханнес Клебо.

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