Тандреволд оказалась в полуобморочном состоянии и не помнит, как стреляла в спринте на ОИ

25-летняя норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала о своём удручающем состоянии после финиша в женской спринтерской гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине, которая прошла в пятницу, 11 февраля.
«Я невероятно довольна выступлениями и выполняю заданный план. Однако, по ощущениям после гонки, я словно пропустила очень тяжёлый удар. В глазах были какие-то вспышки, после финиша я не понимала происходящего. Должно быть это какая-то реакция в спинном мозгу, потому что я не помню, чтобы это было.
Я много раз участвовала в спринтах. Это уже не впервые, но всегда есть что-то новое и особенное, когда вы набираете высоту, и если выбрать не ту позицию, то всё резко перевернётся и подъем станет невероятно тяжёлым.
Думаю, это самая тяжёлая лыжная трасса, на которой я когда-либо была. Я говорил это и после обычной дистанции, но сегодня всё было ещё хуже. В последнем раунде стало очень-очень тяжело. По крайней мере, никто не может сказать, что я отдала лишь часть себя», — приводит слова Тандерволд TV2.
Напомним, Тандерволд по итогам спринтерской гонки стала шестой, опередив российскую биатлонистку Кристину Резцову. Отставание от победительницы – соотечественницы Марте Рёйселанд составило +1:00.2.
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