Елена Вяльбе назвала состав на мужскую лыжную эстафету на Олимпиаде-2022

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав мужской команды на эстафетную гонку на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«Эстафету побегут по этапам: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов», — сообщила Вяльбе корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Мужская эстафета пройдёт 13 февраля. Начало гонки — в 10:00 мск.

Ранее на зимних Олимпийских играх в Пекине Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне и серебро в разделке. Женская эстафетная четвёрка (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова) также выиграла золото. Денис Спицов и Наталья Непряева стали серебряными призёрами в скиатлоне, а Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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