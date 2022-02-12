Россия опустилась на девятое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Это произошло после завоевания сборной Италии серебра в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу.

В активе сборной России 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых наград.



В медальном зачёте лидирует Германия (7 золотых и 4 серебряные медали). На втором месте располагается Норвегия (6-3-5), на третьем — США (5-5-1). Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.



На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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