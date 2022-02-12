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Стало известно, когда будет принято решение CAS по делу Камилы Валиевой

Стало известно, когда будет принято решение CAS по делу Камилы Валиевой
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Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит апелляции по делу российской фигуристки Камилы Валиевой сегодня, 12 февраля. Вчера CAS зарегистрировал апелляции МОК и ВАДА на приостановку отстранения 15-летней фигуристки, допинг-проба которой дала положительный результат.

В регламенте CAS говорится, что решение принимается в течение 24 часов после регистрации апелляций. Таким образом, вердикт должен быть вынесен не позднее вечера 12 февраля.

Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине, но церемония награждения до сих пор не была проведена в связи с обнаружением допинга.

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