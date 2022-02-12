Стало известно, когда будет принято решение CAS по делу Камилы Валиевой

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит апелляции по делу российской фигуристки Камилы Валиевой сегодня, 12 февраля. Вчера CAS зарегистрировал апелляции МОК и ВАДА на приостановку отстранения 15-летней фигуристки, допинг-проба которой дала положительный результат.
В регламенте CAS говорится, что решение принимается в течение 24 часов после регистрации апелляций. Таким образом, вердикт должен быть вынесен не позднее вечера 12 февраля.
Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине, но церемония награждения до сих пор не была проведена в связи с обнаружением допинга.
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