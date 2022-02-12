Кёрлингистка Ковалёва: на Олимпиаде мы показываем уровень намного ниже обычного

Российская кёрлингистка Алина Ковалёва недовольна уровнем, который команда показывает на Олимпиаде в Пекине.



«Не получаются пока что броски у нас на том уровне, на котором мы можем играть. Сейчас мы показываем уровень намного ниже обычного. Чуть-чуть не получается у нас, не можем найти свой ритм, пока что не нашли его. Но мы на пути. Много мусолим свои игры и ошибки. У нас есть видение, как это исправить», — приводит слова спортсменки агентство ТАСС.



В субботу, 12 января, в своём третьем матче на зимних Олимпийских играх сборная России проиграла команде Южной Кореи со счётом 5:9.



В первом туре сборная России проиграла команде США со счётом 3:9, во втором уступила Швейцарии (7:8).



В состав сборной России на Олимпиаду вошли Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

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