Президент ФФККР Александр Горшков выступил с заявлением о ситуации с Камилой Валиевой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков оценил ситуацию вокруг положительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Ещё раз повторю: мы не сомневаемся в честности своей спортсменки. Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов. Необходимо выяснить, с одной стороны, все обстоятельства произошедшего, а, с другой — что же всё-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после её отправки в зарубежную лабораторию.
Со своей стороны мы окажем спортсменке всестороннюю помощь. Для защиты её прав и интересов к данному делу привлечены квалифицированные юристы», — цитирует Горшкова официальный сайт ФФККР.
Вчера, 11 февраля, была подтверждена информация об обнаружении запрещённого препарата в допинг-пробе Валиевой. Камила в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Решение об участии Валиевой в личном турнире примет Спортивный арбитражный суд.
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