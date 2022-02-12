Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Президент ФФККР Александр Горшков выступил с заявлением о ситуации с Камилой Валиевой

Президент ФФККР Александр Горшков выступил с заявлением о ситуации с Камилой Валиевой
Комментарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков оценил ситуацию вокруг положительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Ещё раз повторю: мы не сомневаемся в честности своей спортсменки. Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов. Необходимо выяснить, с одной стороны, все обстоятельства произошедшего, а, с другой — что же всё-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после её отправки в зарубежную лабораторию.

Со своей стороны мы окажем спортсменке всестороннюю помощь. Для защиты её прав и интересов к данному делу привлечены квалифицированные юристы», — цитирует Горшкова официальный сайт ФФККР.

Вчера, 11 февраля, была подтверждена информация об обнаружении запрещённого препарата в допинг-пробе Валиевой. Камила в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Решение об участии Валиевой в личном турнире примет Спортивный арбитражный суд.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Стало известно, когда будет принято решение CAS по делу Камилы Валиевой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022