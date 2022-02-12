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Камила Валиева упала с тройного акселя на тренировке

Камила Валиева упала с тройного акселя на тренировке
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Российская фигуристка Камила Валиева провела тренировку на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она упала с тройного акселя, выполнила каскады тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп, передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Вне прогона Камила дважды чисто исполнила тройной аксель.

Отметим, что участие Валиевой в личных соревнованиях остаётся под вопросом из-за ситуации с положительной допинг-пробой. Окончательное решение примет выездная панель Спортивного арбитражного суда.

Камила в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но церемония награждения пока не была проведена.

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