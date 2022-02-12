Камила Валиева упала с тройного акселя на тренировке

Российская фигуристка Камила Валиева провела тренировку на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она упала с тройного акселя, выполнила каскады тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп, передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Вне прогона Камила дважды чисто исполнила тройной аксель.
Отметим, что участие Валиевой в личных соревнованиях остаётся под вопросом из-за ситуации с положительной допинг-пробой. Окончательное решение примет выездная панель Спортивного арбитражного суда.
Камила в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но церемония награждения пока не была проведена.
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- 12 февраля 2022
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