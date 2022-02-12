Российские болельщики обратились к Йоханнесу Клебо после завоевания им бронзы на Олимпиаде

Российские болельщики обратились к норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо после завоевания им бронзовой медали в разделке на Олимпийских играх в Пекине. По окончании гонки Клебо опубликовал пост в своём «инстаграме», написав, в частности: «Бронзовая медаль сегодня для меня — всё равно что золотая. Так хорошо выступить в дистанционной гонке — большая победа для меня. Уже не раз пытался, но не преуспел. Наконец-то я сделал это в разделке. Конечно, мы всегда стремимся к золоту, но сегодня двое мужчин были лучше меня. Должен снять шляпу перед тем, что они сделали сегодня».
Золото выиграл финн Ийво Нисканен, серебряным призёром стал россиянин Александр Большунов.
В комментариях болельщики по-русски обратились к Йоханнесу:
«Мудрые слова, с медалью Вас! Можно смотреть вечно на костёр, реку и на то, как бежит дистанцию Йоханнес».
«Слова настоящего спортсмена! Браво, Йоханнес, браво! Только спортсмен-трудяга знает, каково это — выигрывать, но только истинный спортсмен, проиграв, идёт вперёд и побеждает».
«Достойно».
«Супер! Отлично всё! Настоящий спортсмен!»
«Красавчик, удачи в дальнейших гонках».
«Самый уважаемый лыжник, браво! Удачи и успехов!»
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- 12 февраля 2022
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