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Экс-глава ВАДА заявил, что Россия должна пропустить несколько ОИ из-за ситуации с Валиевой

Экс-глава ВАДА заявил, что Россия должна пропустить несколько ОИ из-за ситуации с Валиевой
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Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди высказался о ситуации с выявленным положительным допинг-тестом у 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, принимающей участие в Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«В определённый момент, если страна абсолютно неисправима, вы оказываетесь в ситуации, когда этой стране необходимо объявить тайм-аут. Можно было бы сказать: мы можем вам помочь. У вас есть проблема, мы поможем сосредоточиться на ней. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока не возьмёте всё это под контроль.

Но русские не хотят помочь себе, потому что они абсолютно не раскаялись. Они ничего не признают, обжалуют каждое решение. Я думаю, что наш подход, вероятно, был слишком мягким, когда мы позволили им выступать в качестве Олимпийского комитета России.

Я уверен, что русские заручились поддержкой юристов и делают всё возможное, чтобы контролировать возможный ущерб. Но как вы могли подвергнуть Валиеву такому риску? Это не похоже на испорченную добавку, это нетерапевтическое использование достаточно сильнодействующего препарата», — приводит слова Риди Reuters.

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