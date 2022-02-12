«Опыт довольно травматичный». Разбор инцидента с Камилой Валиевой со спортивным психологом

История, которая развернулась вокруг Камилы Валиевой, внушает страх, ужас, тревогу даже стороннему наблюдателю. 15-летняя спортсменка подверглась неимоверному прессингу, а сейчас находится в состоянии полной неизвестности: непонятно, выйдет она на главный старт в своей жизни или нет. Сложно представить, какой спектр чувств за все эти дни пережила фигуристка, в столь раннем возрасте оказавшаяся в такой тяжёлой ситуации.

Вместе со спортивным психологом Викторией Борзенковой «Чемпионат» разобрал, как допинговый скандал может сказаться на психике Камилы, как стоит реагировать на нападки недоброжелателей и возможно ли хорошо выступить в условиях жесточайшего прессинга.

Виктория Борзенкова — спортивный психолог. Мастер спорта России международного класса по фигурному катанию, призёр международных соревнований, в том числе — первое место Универсиаде (парное катание, 2001 и 2003 годы). Закончила НГУ им. П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге, с 2018 года — научный сотрудник лаборатории спортивной психологии Московского института психоанализа под рук. К.А.Бочавера.

— За короткий период времени Камила Валиева из героини, выигравшей Олимпиаду, превратилась в подозреваемую в допинге. Она испытала абсолютно полярные эмоции. Как вы думаете, как это может сказаться на её психике?

— Ситуация непростая. Находясь в России, очень сложно судить о том, что происходит на самом деле. Пока что остаётся просто наблюдать со стороны и пожелать молодой спортсменке проявлять стойкость и сохранять фокус внимания на поставленной цели.

Чисто психологически однозначно ситуация неблагоприятная — она не может не влиять на личность спортсмена. Мы много таких случаев можем вспомнить с участием сильнейших спортсменов сборной России. Превосходство России очевидно, ведь с фактами сложно спорить.

Российские атлеты во многих видах спорта превосходят иностранцев: и технически, и тактически, и психологически. Нашим спортсменам всегда приходится выступать в сложных психологических условиях. Даже с учётом того, что у нас нет флага, мы всё равно выходим и показываем лучшие результаты. «Собаки лают — караван идёт».

Дух у наших спортсменов закалённый и привычный к таким провокациям. Что здесь может быть неблагоприятного? То, что это происходит непосредственно перед стартом: спортсмен готовится, а вокруг него создаётся такой ажиотаж, травля, буллинг. Вся страна поддерживает Камилу, как поддерживала сестёр Авериных, Бережную и Сихарулидзе, Немова. Россия, к сожалению, часто cтановится участником подобных несправедливых историй. Нас закаляют этим, мы всё равно остаёмся мировыми лидерами.

В конкретной ситуации с точки зрения психологии очень сложно сейчас спортсменке. Но её задача сейчас: максимально абстрагироваться, из общества выделять тех, кто её поддерживает, а таких людей большинство, постараться удержать фокус внимания на поставленных целях и задачах. Нет больше рекомендаций, потому что нет конкретных фактов, на которые мы можем опираться.

— После тренировки Камила подверглась атаке британского журналиста. С точки зрения психологии как нужно реагировать на такие нападки?

— Вообще никак не реагировать, сохранять настрой и не останавливаться. По сути, это травля в чистом виде, попытка деморализовать, развалить, отвлечь спортсмена, то есть расфокусировать перед стартом, сместить цель. Когда перед соревнованиями спортсмен должен максимально сосредотачиваться, внешние искусственно созданные стрессогенные факторы, естественно, будут выбивать почву из-под ног, это естественная реакция, если спортсмен будет в эти эмоции включаться. Не реагировать! У неё большая группа поддержки — все мы её поддерживаем. Здесь пока что нет других возможностей, ведь она находится внутри этой ситуации. Нужно постараться оградить себя от информационного поля максимально.

— А молчание со стороны её окружения — это правильная стратегия?

— Я думаю, что да. А зачем им что-то обсуждать, какой в этом смысл? Они делают своё дело и делают его хорошо. Пока нет официальных и достоверно подтверждённых фактов, о чём мы можем говорить? Они профессиональный коллектив. Сплотились, закрылись, усилились и концентрируются на своих задачах — это очень правильно. Если они начнут участвовать в сплетнях, это просто-напросто будет отвлекать их. Хочется верить в положительный исход ситуации.

— Как людям, которые сейчас окружают Камилу, стоит вести себя с ней?

— Здесь сложно сказать. Я лично не знаю Камилу, нужно опираться на её текущее состояние. Если ей требуется поддержка, она об этом как-то заявляет, тогда её нужно поддержать. Иногда спортсмену, наоборот, в такой ситуации требуется уединение, чтобы максимально сосредоточиться на своих задачах, сконцентрироваться, никого не впускать в своё личное пространство, чтобы расслабиться. Здесь всё очень индивидуально, и сложно какие-то рекомендации давать.

— Есть ли хоть какие-то способы снизить стресс в такой ситуации?

— Если мы не можем изменить ситуацию, нужно изменить отношение к ней, посмотреть на неё с другой стороны. У нас два варианта: либо поддаться влиянию и развалиться, сдаться без боя, либо изменить отношение к происходящему вокруг, на что мы не можем влиять. Удержать цель, ради которой спортсмен много работал, преодолевал сложности.

— Камила сейчас находится в состоянии полной неизвестности. Как ей быть?

— Никак не быть. Продолжать жить. Конечно, для психики очень сложный этап — состояние неизвестности — нет чёткого понимания, куда идём и как. Но в целом изначально понимание есть, она знает, зачем приехала, и уже показала это в командном турнире. Нужно продолжать выполнять свою работу, то, что она делает очень хорошо, лучше всех в мире. Показывать на деле, как бы её не пытались сбивать, она всё равно будет делать это лучше всех!

Я видела интервью Камилы, где она сказала о своей мечте об олимпийском золоте с 3 лет! Мечты должны сбываться.

— Рассмотрим вариант, что Камилу всё-таки оправдают. Как вы думаете, после такого прессинга возможно вообще хорошо выступить?

— Конечно, возможно. Очень часто бывает, что как раз внештатные стрессовые ситуации ещё больше мобилизуют спортсмена, вызывают спортивную злобу — доказать всем своё превосходство. В состоянии агрессии тоже есть плюсы, высвобождается много энергии, именно в этом оптимальном боевом состоянии спортсмены ставят мировые рекорды!

— Многие говорят о том, что, как бы ни закончилась история с Камилой, это в любом случае пятно на всю карьеру. Так ли это?

— Я пока не вижу никакого пятна. Я вижу её идеальное катание по всем составляющим. Не вижу то, за что мы можем её осудить — нет официальных данных у нас. Возможно, это очередная попытка дестабилизации, деморализации через психологическое воздействие, травлю и так далее. Я восхищаюсь этой фигуристкой.

— Есть ли у Камилы способы изменить свой имидж в глазах общества, в первую очередь западного?

— Я люблю фразу: то, что мы видим, зависит от того, как мы смотрим. Те люди, которые хотят в ней видеть прекрасного спортсмена, лёгкого, техничного, талантливого — будут видеть только положительные качества. В остальном зачем доказывать что-то? Если есть те, кто видит что-то плохое — это про них, не про нас. В спорте всегда будут противники и сторонники. Всегда есть те, кто поддержит, и те, кто будет уничтожать. Всем нравиться невозможно.

— Немаловажный фактор всей этой истории состоит в том, что Камиле всего лишь 15 лет. Какие могут быть последствия для её психики?

— Последствия какие-то могут быть. Возможно, потребуется психологическая помощь, чтобы не произошло эмоционального застревания спортсмена. Сейчас, не исключено, уже оказывается. В сборной есть квалифицированные психологи. Понятно, что опыт довольно травматичный. Но опять же, мы не можем знать, что есть на самом деле. Ситуация неблагоприятная. Определённо, она испытывает сейчас негативные эмоции и состояния, которые в обычной жизни действуют разрушающе. Мне сложно комментировать, потому что я не нахожусь рядом с ней и ставить диагнозы не в праве.

— Часто говорят, что у спортсменов особый характер. То, что Камила всю жизнь посвятила спорту, может помочь ей пережить эту ситуацию легче?

— Почти уверена, наблюдая за её результатами, Камила довольно устойчива и стабильна. Предполагаю, что она этот этап будет проходить достойно и это не сможет её пошатнуть.

— Может ли сложившаяся вокруг Камилы ситуация иметь хоть что-то положительное?

—Надеюсь, она справится, сможет ещё раз показать всем мировой уровень фигурного катания. И я думаю, если все сложится, это испытание будет положительным подкреплением, подтверждением её внутренней силы, что несмотря ни на что, она смогла и сделала. Я на это очень надеюсь.