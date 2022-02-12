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Россия лидирует после 1-го этапа женской лыжной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине

Россия лидирует после 1-го этапа женской лыжной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине
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Сегодня, 12 февраля, в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) проходит женская лыжная эстафета 4x5 км. На первом этапе за сборную России выступала Юлия Ступак. Она передала эстафету, находясь на первом месте в гонке. Её отрыв от ближайшей преследовательницы из Германии Катерине Заюрбрай составил 1,5 секунды.

На втором этапе за женскую команду сборной России выступит Наталья Непряева, её главной соперницей станет норвежка Терезе Йохауг, которая также заявлена на эту часть гонки.

Третьей у россиянок стартует Татьяна Сорина, финишный этап проведёт Вероника Степанова.

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