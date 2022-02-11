Россия на Олимпиаде-2022. Битва с Норвегией в лыжной эстафете. Где смотреть трансляцию?

В субботу, 12 февраля, пройдёт восьмой медальный день Олимпийских игр. Будет разыграно шесть комплектов наград, и мы претендуем на делёж трёх из них.
Прежде всего стоит следить за биатлоном – наши мужчины постараются реабилитироваться за пока что неудачное выступление России в этом виде спорта. Основная надежда – Александр Логинов, уже вытянувший бронзу для нашей сборной в смешанной эстафете, но от него не собираются отставать Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов.
Хорошие шансы на медали есть в женских лыжах. Учитывая проблемы норвежек и стабильность россиянок, стоит рассчитывать на борьбу в том числе и за первое место.
Привлекает внимание и конькобежный спорт. На дистанцию 500 м выйдут Артём Арефьев, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков – это мировые лидеры, каждый из них может выстрелить.
Кроме того, можно будет посмотреть зрелищный сноуборд-кросс, прыжки на лыжах с большого трамплина, финальные заезды скелетонисток и командную гонку конькобежек. Представители России будут везде, но до медалей именно 12 февраля никто не доберётся.
Ещё одно важнейшее событие дня – четвертьфинальный матч женской хоккейной сборной России. Швейцарок мы уже обыгрывали – надеемся на повторение успеха. Тогда до медали останется всего одна победа. Мужская сборная же проведёт заключительный матч на групповой стадии и постарается порадовать болельщиков более вразумительным хоккеем.
Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!
12 февраля, суббота. День восьмой. Расписание трансляций
04:05. Кёрлинг. Женщины. 4-й тур. Южная Корея – Россия. «Матч! Игра»
05:00. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
05:30. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
05:50. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место). «Матч! Арена», «Матч ТВ»
05:55. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
07:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала. Россия – Швейцария. «Матч ТВ»
07:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. Канада – США. «Матч! Игра»
09:05. Кёрлинг. Мужчины. 5-й тур. Канада – Швеция. «Матч! Игра»
10:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км. Смешанная. «Россия 1»
11:00. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
11:40. Хоккей. Мужчины. Группа A. Германия – Китай. «Матч! Игра»
11:53. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
12:00. Биатлон. Мужчины. 10 км Спринт. Первый канал
12:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд. «Матч ТВ»
14:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец. Первый канал
15:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Финал. «Матч ТВ»
15:05. Кёрлинг. Женщины. 5-й тур. Россия – Япония. «Матч! Игра», «Матч ТВ»
15:20. Скелетон. Женщины. 3-я попытка. «Матч! Арена»
16:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. Россия – Чехия. «Россия 1»
16:55. Скелетон. Женщины. 4-я попытка. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
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