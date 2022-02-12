Сборная России выиграла лыжную эстафету на Олимпиаде впервые с 2006 года
Поделиться
Женская сборная России по лыжным гонкам в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой выиграла золото в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Это первое золото России в лыжной эстафете на Олимпиаде с 2006 года. Тогда победу одержали Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова, Евгения Медведева.
Ступак, Непряева, Сорина и Степанова ранее одержала победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира нынешнего сезона в Лиллехаммере (Норвегия). Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
Комментарии
- 12 февраля 2022
-
12:09
-
12:07
-
12:04
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:54
-
11:52
-
11:49
-
11:49
-
11:46
-
11:45
-
11:43
-
11:43
-
11:43
-
11:42
-
11:36
-
11:35
-
11:33
-
11:32
-
11:31
-
11:26
-
11:24
-
11:20
-
11:12
-
11:12
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
10:59
-
10:59
-
10:45
-
10:42
Партнерский контент