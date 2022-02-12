Сборная России выиграла лыжную эстафету на Олимпиаде впервые с 2006 года

Женская сборная России по лыжным гонкам в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой выиграла золото в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Это первое золото России в лыжной эстафете на Олимпиаде с 2006 года. Тогда победу одержали Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова, Евгения Медведева.

Ступак, Непряева, Сорина и Степанова ранее одержала победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира нынешнего сезона в Лиллехаммере (Норвегия). Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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