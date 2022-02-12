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Матвеева — о золоте в эстафете: вся Россия рада победе! Степанова выгрызала свой этап

Матвеева — о золоте в эстафете: вся Россия рада победе! Степанова выгрызала свой этап
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Российская лыжница Наталья Матвеева отреагировала на победу женской сборной России в эстафетной гонке на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Золото выиграли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Девчонки огромные молодцы, всех поздравляю! Вся Россия радуется такой победе. Сами знаете, так давно — аж с 2006 года у нас не было Олимпийской медали. Было очень приятно смотреть эстафету.

Вероника Степанова выгрызала свой этап: было видно, что она не бросалась, контролировала ситуацию и грамотна распределила силы. Наконец-то наши девушки Олимпийские чемпионки!» -сказала Матвеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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