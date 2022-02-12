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Терезе Йохауг: Россия и Германия сегодня были сильнейшими

Терезе Йохауг: Россия и Германия сегодня были сильнейшими
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг оценила итоги женской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Сборная Норвегии заняла пятое место. Золото выиграла Россия, серебро завоевала Германия, бронзу — Швеция.

«На первом круге Тириль упала, и мы потеряли время. Я попыталась сделать максимум возможного, чтобы отыграть отставание. Сначала старалась догнать Швецию и Финляндию — получилось. Но Россия и Германия сегодня были сильнейшими. Как бы то ни было, это эстафета», — сказал Йохауг после гонки.

За сборную России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

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