Терезе Йохауг: Россия и Германия сегодня были сильнейшими

Норвежская лыжница Терезе Йохауг оценила итоги женской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Сборная Норвегии заняла пятое место. Золото выиграла Россия, серебро завоевала Германия, бронзу — Швеция.

«На первом круге Тириль упала, и мы потеряли время. Я попыталась сделать максимум возможного, чтобы отыграть отставание. Сначала старалась догнать Швецию и Финляндию — получилось. Но Россия и Германия сегодня были сильнейшими. Как бы то ни было, это эстафета», — сказал Йохауг после гонки.

За сборную России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.