Журова: такая борьба девчонок с вцепившимися в нас зубами немками – потрясающий финиш!

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на победу российских лыжниц (Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой) в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Мы смотрели всем правительством Ленинградской области – сейчас мы на «Лыжне России». И вот я думаю, что сегодня на «Лыжне России» кто-то будет бежать, воодушевившись победой наших девчонок. Конечно, это были приятные эмоции. Такая борьба девчонок с вцепившимися в нас зубами немками – потрясающий финиш! Просто супер. Поздравляю, эта медаль была очень нужна. Всё-таки это командные медали, они всегда настолько воодушевляют всех.

Всё-таки первоначально мы психологически были настроены на норвежек, шведок и финок. Конечно, девчонки-немки очень классно навязали нам борьбу, и от этого победа всегда ценней – она далась не легко, а в фантастической борьбе. Молодцы, что проявили характер. Всё менялось у нас на глазах, и в итоге на глазах у нас же произошла такая прекрасная победа», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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