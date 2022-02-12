Министр спорта России: по нашей информации, CAS рассмотрит дело Валиевой 13 февраля

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой состоится 13 февраля.

«По нашей информации, спортивный арбитраж рассмотрит дело в воскресенье», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Вчера, 11 февраля, CAS зарегистрировал апелляции МОК и ВАДА на решение РУСАДА о приостановке отстранения 15-летней фигуристки, допинг-проба которой дала положительный результат. Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине, но церемония награждения до сих пор не была проведена в связи с обнаружением допинга.

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