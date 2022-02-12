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Министр спорта России: по нашей информации, CAS рассмотрит дело Валиевой 13 февраля

Министр спорта России: по нашей информации, CAS рассмотрит дело Валиевой 13 февраля
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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой состоится 13 февраля.

«По нашей информации, спортивный арбитраж рассмотрит дело в воскресенье», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Вчера, 11 февраля, CAS зарегистрировал апелляции МОК и ВАДА на решение РУСАДА о приостановке отстранения 15-летней фигуристки, допинг-проба которой дала положительный результат. Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине, но церемония награждения до сих пор не была проведена в связи с обнаружением допинга.

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