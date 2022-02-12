Йоханнес Бё выиграл спринт на Олимпийских играх — 2022, Максим Цветков — 4-й

В Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 завершился мужской спринт. Его выиграл норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Серебряную медаль завоевал француз Кентен Фийон Майе. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец - Тарьей Бё.
Лучший результат среди россиян показал Максим Цветков, который стал четвёртым. Отметим, что на аналогичной позиции, в шаге от пьедестала Максим был и в индивидуальной гонке.
Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины.
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.00,04 (1 промах).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 25,5 (1 промах).
3. Тарьей Бё (Норвегия) +38,9 (1 промах).
4. Максим Цветков (Россия) +40,6.
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +52,0 (1).
6. Мартин Понсилуома (Швеция) +53,7 (2)...
11. Эдуард Латыпов (Россия) +1.14,4 (3)...
19. Даниил Серохвостов (Россия) +1.37,6 (2)...
33. Александр Логинов (Россия) +2.15,1 (4).
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