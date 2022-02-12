Йоханнес Бё выиграл спринт на Олимпийских играх — 2022, Максим Цветков — 4-й

В Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 завершился мужской спринт. Его выиграл норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Серебряную медаль завоевал француз Кентен Фийон Майе. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец - Тарьей Бё.

Лучший результат среди россиян показал Максим Цветков, который стал четвёртым. Отметим, что на аналогичной позиции, в шаге от пьедестала Максим был и в индивидуальной гонке.

Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины.

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.00,04 (1 промах).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 25,5 (1 промах).

3. Тарьей Бё (Норвегия) +38,9 (1 промах).

4. Максим Цветков (Россия) +40,6.

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +52,0 (1).

6. Мартин Понсилуома (Швеция) +53,7 (2)...

11. Эдуард Латыпов (Россия) +1.14,4 (3)...

19. Даниил Серохвостов (Россия) +1.37,6 (2)...

33. Александр Логинов (Россия) +2.15,1 (4).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.