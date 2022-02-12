Васильев — о 4-м месте Цветкова: Максим не спринтер. Обидно, но это спорт

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результаты российских биатлонистов в мужском спринте в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Обидно, но это спорт — так бывает. Сегодня соперники были реально сильнее. Цветков единственный, кто справился со стрельбой — в этом он молодец, отработал на максимум. Ноль на рубежах — выдающийся результат, но надо не забывать и про ход.
Спринтерские гонки больше подходят Логинову и Латыпову, а Цветков не спринтер. Максиму больше подходят гонки с четырьмя рубежами. У Цветкова хорошая позиция в гонке преследования. Рассчитываю, что он себя ещё обязательно проявит», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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