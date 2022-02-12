Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Васильев — о 4-м месте Цветкова: Максим не спринтер. Обидно, но это спорт

Васильев — о 4-м месте Цветкова: Максим не спринтер. Обидно, но это спорт
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результаты российских биатлонистов в мужском спринте в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Обидно, но это спорт — так бывает. Сегодня соперники были реально сильнее. Цветков единственный, кто справился со стрельбой — в этом он молодец, отработал на максимум. Ноль на рубежах — выдающийся результат, но надо не забывать и про ход.

Спринтерские гонки больше подходят Логинову и Латыпову, а Цветков не спринтер. Максиму больше подходят гонки с четырьмя рубежами. У Цветкова хорошая позиция в гонке преследования. Рассчитываю, что он себя ещё обязательно проявит», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
Йоханнес Бё выиграл спринт на Олимпийских играх — 2022, Максим Цветков — 4-й
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022