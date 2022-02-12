Александр Тихонов — о 4-м месте Максима Цветкова в спринте: он красавец! Выдал что мог

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал выступление россиянина Максима Цветкова в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине. Максим занял четвёртое место.

«Цветков показал то, что мог. Красавец! Но опять четвёртое место. Он выдал всё. Его не за что корить. Просто остальные сильнее на сегодняшний день», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.00,04 (1).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание +25,5 (1).

3. Тарьей Бё (Норвегия) +38,9 (1).

4. Максим Цветков (Россия) +40,6 (0).



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