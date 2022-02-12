Дальквист — об эстафете: смотрели последний этап с замиранием сердца

Шведская лыжница Майя Дальквист прокомментировала завоевание бронзовых медалей женской эстафеты в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Согласна, что гонка получилась захватывающая. Мы смотрели последний этап с замиранием сердца. Очень нервничали, но Йонна прекрасно провела этап. Так что уходим с чувством, что выиграли бронзовые медали»., — сказала Дальквист после гонки.

Напомним, женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) в эстафете 4x5 км. В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Серебряные медали гонки достались сборной Германии.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.