Максим Цветков высказался о втором подряд 4-м месте в личной гонке на Олимпиаде в Пекине

Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал четвёртое место в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Отметим, что в индивидуальной гонке Цветков также остановился в шаге от медали.

«Я уже пережил четвёртое место. Я понимал, что сегодня фаворитами будут те ребята, которые быстрее бегут на дистанции. У меня был хороший ход в индивидуальной гонке, но сегодня гонка для тех ребят, которые очень сильно себя чувствуют на трассе. Сегодня они это и показали.

Четвёртое место – шанс атаки на пасьют? Безусловно. Я понимал, что сегодня нужно бороться за то, чтобы завтра были хорошие позиции. Выходил на гонку с этой мыслью. Также понимал, что те ребята, которые показывают высокий ход на Кубке мира, будут в приоритете. Сегодня очень поменялась погода, чувствуется недостаток кислорода. Думаю, все это видели. Я приехал на финиш и долго лежал, голова кругом, еле дошёл до комнаты переодевания. Надеюсь, завтра будет состояние полегче.

Сегодня первые два круга получились медленными и только удалось отработать финишные 2-2,5 километра в хорошем ритме. Я сегодня работал всю дистанцию один. Единственный, кого я увидел, это Понсилуома, кажется. Он вышел передо мной на втором круге, и я за ним немного поработал», — передаёт слова Цветкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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