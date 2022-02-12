Губерниев: непонятно, что происходит с готовностью Логинова и Серохвостова на Олимпиаде

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил готовность российских биатлонистов к Олимпийским играм в Пекине (Китай). Сегодня, 12 февраля, на Олимпиаде прошла мужская спринтерская гонка. Лучший среди россиян, Максим Цветков, занял четвёртое место.

«Латыпов ходом хорош, но вот Цветков ногами обыгрывает Логинова и Серохвостова. Что происходит с готовностью последних, непонятно. Ещё сутки до следующего старта. Посмотрим. Будем надеяться на эстафету», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.00,04 (1).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание +25,5 (1).

3. Тарьей Бё (Норвегия) +38,9 (1).

4. Максим Цветков (Россия) +40,6 (0).



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