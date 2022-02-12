Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Губерниев: непонятно, что происходит с готовностью Логинова и Серохвостова на Олимпиаде

Губерниев: непонятно, что происходит с готовностью Логинова и Серохвостова на Олимпиаде
Комментарии

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил готовность российских биатлонистов к Олимпийским играм в Пекине (Китай). Сегодня, 12 февраля, на Олимпиаде прошла мужская спринтерская гонка. Лучший среди россиян, Максим Цветков, занял четвёртое место.

«Латыпов ходом хорош, но вот Цветков ногами обыгрывает Логинова и Серохвостова. Что происходит с готовностью последних, непонятно. Ещё сутки до следующего старта. Посмотрим. Будем надеяться на эстафету», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.00,04 (1).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание +25,5 (1).
3. Тарьей Бё (Норвегия) +38,9 (1).
4. Максим Цветков (Россия) +40,6 (0).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
Дмитрий Губерниев подвёл итоги мужского спринта на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022