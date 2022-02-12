Фрида Карлссон высказалась о бронзовых олимпийских медалях в женской лыжной эстафете

Шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала завоевание бронзовых медалей женской эстафеты в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Наша команда добилась большого результата. Перед эстафетой сложно было давать прогнозы, потому что сейчас у женщин много сильных команд. Так что мы очень довольны, что завоевали бронзовые медали», — сказала Карлссон после гонки.

Напомним, женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) в эстафете 4x5 км. В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Серебряные медали гонки достались сборной Германии.

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