Хованцев — о спринте на ОИ: Цветкову фатально не везёт. Стрельба Логинова слишком плохая

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление российских спортсменов в мужском спринте в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Это гонка неиспользованных возможностей. Сегодня у наших был хороший ход, даже у Цветкова. Просто плохая стрельба — Латыпову и Логинову надо было сделать по одному промаху, чтобы быть с медалями. Про Цветкова уже можно сказать, что ему фатально не везёт. Я думал, что он займёт высокое место, но он превзошёл мои ожидания.

Что касается Логинова, я не представляю, что с ним творится. Слишком плохая стрельба. Он должен вернуться в свои кондиции», — сказал Хованцев в беседе с кореспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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