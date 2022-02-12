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Биатлон на зимней Олимпиаде — 2022: Максим Цветков стал четвёртым, Александр Логинов провалил гонку

Логинов рассыпался после неудачи? Катастрофический спринт лидера сборной
Татьяна Постникова
Максим Цветков стал четвёртым
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Александр лишил себя сразу двух медалей. В пасьюте с таким результатом шансов нет.

Кажется, впервые проблемы у мужской сборной России такие же, как и у женской. У наших парней прекраснейший ход, но серьёзные проблемы со стрельбой. Александр Логинов и Эдуард Латыпов имели хорошие шансы на медали, но опять не смогли справиться со стрельбой. И если Латыпов всё равно был хорош, то Логинов провёл катастрофический спринт. После неудачи на лёжке лидер команды резко стал сдавать и, по ощущениям, эмоционально посыпался. Как итог – двухминутный проигрыш, позиции вне топ-30 и практически полное отсутствие шансов на медали пасьюта.

Гонку же выиграл Йоханнес Бё, серебро взял Кентен Фийон Майе. А россиянина Максима Цветкова медали лишил Тарьей Бё.

Биатлон. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Мужчины. 10 км Спринт
12 февраля 2022, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
24:00.4
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+25.5
3
Тарьей Бё
Норвегия
+38.9

Эмоциональное падение

Александр Логинов снова имел все шансы на попадание на подиум, однако загубил надежды промахами. На первом рубеже россиянин зашёл на два штрафных круга, на втором — ещё на два. Разумеется, это автоматически лишило экс-чемпиона мира в спринте не только шансов на какую-либо медаль, но и даже на попадание в топ-30.

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Ход у Логинова был отличным на первом круге, всего 17,5 секунд проигрыш лидеру Бё. Однако потом что-то пошло не так, и скорость россиянина сильно упала. Как итог – худшая скорость в команде и проигрыш лидеру чуть больше минуты. Кажется, после неудачи лидер сборной России рассыпался и эмоционально не смог заставить себя бороться.

Провальная стрельба

Проблемы со стрельбой были и у Латыпова. «Намазал» Эдуард много – два раза на лёжке и один — на стойке. Тем не менее скорость у россиянина была шикарная. Биатлонист держался в первой шестёрке по скорости. По итогу – третий ход и 36,1 секунды проигрыша. Эдуард в топ-15, единственный с тремя промахами. Не будь этих промахов, очевидно, медаль была бы в кармане. Но, увы, последствия коронавируса сказались на точности стрельбы.

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Дебют Серохвостова на Олимпийских играх, увы, не слишком удался. Даниил начал гонку отлично: безошибочно отработал на первом рубеже и шёл в первой десятке. Однако со стойкой справиться не смог и допустил два промаха, что выкинуло его за пределы первой двадцатки. Но, как и у партнёров по команде, ход у Даниила был неплох. У него 16-я скорость и проигрыш ногами чуть больше минуты.

Вечная неудача

Единственным, к кому совсем не было вопросов, снова был Максим Цветков. В индивидуалке из-за промаха россиянин занял обидное четвёртое место. Сегодня Максим отработал на рубеже блестяще, не допустив ошибок. Причём российский биатлонист стал всего одним из четырёх спортсменов, кто безошибочно отработал в сегодняшней гонке. Тем не менее снова обидное четвёртое место и тяжёлый вздох на финише.

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Зато скорость у Цветкова была хороша. Ногами он стал шестым, проиграв Бё-младшему 53,5 секунды. И если начал гонку Максим не слишком быстро, то последний круг у него был в 12,6 секунды от лидера. Надеемся, пасьют для россиянина всё-таки сложится успешно и не будет ещё одной «деревянной» медали.

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