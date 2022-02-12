Логинов рассыпался после неудачи? Катастрофический спринт лидера сборной

Кажется, впервые проблемы у мужской сборной России такие же, как и у женской. У наших парней прекраснейший ход, но серьёзные проблемы со стрельбой. Александр Логинов и Эдуард Латыпов имели хорошие шансы на медали, но опять не смогли справиться со стрельбой. И если Латыпов всё равно был хорош, то Логинов провёл катастрофический спринт. После неудачи на лёжке лидер команды резко стал сдавать и, по ощущениям, эмоционально посыпался. Как итог – двухминутный проигрыш, позиции вне топ-30 и практически полное отсутствие шансов на медали пасьюта.

Гонку же выиграл Йоханнес Бё, серебро взял Кентен Фийон Майе. А россиянина Максима Цветкова медали лишил Тарьей Бё.

Эмоциональное падение

Александр Логинов снова имел все шансы на попадание на подиум, однако загубил надежды промахами. На первом рубеже россиянин зашёл на два штрафных круга, на втором — ещё на два. Разумеется, это автоматически лишило экс-чемпиона мира в спринте не только шансов на какую-либо медаль, но и даже на попадание в топ-30.

Ход у Логинова был отличным на первом круге, всего 17,5 секунд проигрыш лидеру Бё. Однако потом что-то пошло не так, и скорость россиянина сильно упала. Как итог – худшая скорость в команде и проигрыш лидеру чуть больше минуты. Кажется, после неудачи лидер сборной России рассыпался и эмоционально не смог заставить себя бороться.

Провальная стрельба

Проблемы со стрельбой были и у Латыпова. «Намазал» Эдуард много – два раза на лёжке и один — на стойке. Тем не менее скорость у россиянина была шикарная. Биатлонист держался в первой шестёрке по скорости. По итогу – третий ход и 36,1 секунды проигрыша. Эдуард в топ-15, единственный с тремя промахами. Не будь этих промахов, очевидно, медаль была бы в кармане. Но, увы, последствия коронавируса сказались на точности стрельбы.

Дебют Серохвостова на Олимпийских играх, увы, не слишком удался. Даниил начал гонку отлично: безошибочно отработал на первом рубеже и шёл в первой десятке. Однако со стойкой справиться не смог и допустил два промаха, что выкинуло его за пределы первой двадцатки. Но, как и у партнёров по команде, ход у Даниила был неплох. У него 16-я скорость и проигрыш ногами чуть больше минуты.

Вечная неудача

Единственным, к кому совсем не было вопросов, снова был Максим Цветков. В индивидуалке из-за промаха россиянин занял обидное четвёртое место. Сегодня Максим отработал на рубеже блестяще, не допустив ошибок. Причём российский биатлонист стал всего одним из четырёх спортсменов, кто безошибочно отработал в сегодняшней гонке. Тем не менее снова обидное четвёртое место и тяжёлый вздох на финише.

Зато скорость у Цветкова была хороша. Ногами он стал шестым, проиграв Бё-младшему 53,5 секунды. И если начал гонку Максим не слишком быстро, то последний круг у него был в 12,6 секунды от лидера. Надеемся, пасьют для россиянина всё-таки сложится успешно и не будет ещё одной «деревянной» медали.