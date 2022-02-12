Результаты всех российских биатлонистов в спринте на Олимпийских играх в Пекине

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебро завоевал француз Кентен Фийон Майе. Бронзовым призёром стал ещё один представитель Норвегии, Тарьей Бё. Лучший из россиян, Максим Цветков, показал четвёртый результат.

Биатлон. Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины

Топ-3 и результаты всех россиян

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.00,04 (1).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 25,5 (1).

3. Тарьей Бё (Норвегия) +38,9 (1).

4. Максим Цветков (Россия) +40,6 (0)...

11. Эдуард Латыпов (Россия) +1.14,4 (3)...

19. Даниил Серохвостов (Россия) +1.37,6 (2)...

38. Александр Логинов (Россия) +2.15,1 (4).



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