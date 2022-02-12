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Результаты всех российских биатлонистов в спринте на Олимпийских играх в Пекине

Результаты всех российских биатлонистов в спринте на Олимпийских играх в Пекине
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебро завоевал француз Кентен Фийон Майе. Бронзовым призёром стал ещё один представитель Норвегии, Тарьей Бё. Лучший из россиян, Максим Цветков, показал четвёртый результат.

Биатлон. Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины
Топ-3 и результаты всех россиян
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.00,04 (1).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 25,5 (1).
3. Тарьей Бё (Норвегия) +38,9 (1).
4. Максим Цветков (Россия) +40,6 (0)...
11. Эдуард Латыпов (Россия) +1.14,4 (3)...
19. Даниил Серохвостов (Россия) +1.37,6 (2)...
38. Александр Логинов (Россия) +2.15,1 (4).

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