Наталья Непряева — об эстафете: в каких-то моментах раздражала немка

Российская лыжница Наталья Непряева поделилась впечатлениями от победы в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Золото также выиграли Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Есть понимание, что мы чемпионки. Мы долго к этому готовились, настраивались. Как в последний путь, наверное. Понимали, что можем и должны.



Очень тяжело было морально, давила ответственность. Ты идёшь вроде первая, но понимаешь — сзади и Йохауг, и все остальные. Просто старалась идти свою гонку, ни на кого не обращать внимания, никого не ждать, не играть ни в какие догонялки.



В каких-то моментах раздражала немка. Она очень дерзко наступала мне на лыжи на некоторых участках. Не хотелось ли развернуться, как говорила Юля? Хотелось! Очень хотелось, но старалась не обращать на неё внимания, не тратить эмоции», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Сборная Германии завоевала серебро, бронза досталась шведкам.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.