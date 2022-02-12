Лучшая из российских скелетонисток идёт 13-й перед решающей попыткой на Олимпиаде-2022

Три российские скелетонистки квалифицировались в финал одиночных соревнований на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

В третьей попытке россиянкам необходимо было попасть в топ-20. С этой задачей справились Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова и Елена Никитина.

Олимпийские игры — 2022. Скелетон. Женщины. 3-я попытка

1. Ханна Найзе (Германия) – 1.01,44.

2. Жаклин Нарракотт (Австралия) – отставание +0,14 секунды.

3. Тина Херман (Германия) +0,48.

13. Юлия Канакина (Россия) +1,76.

14. Алина Тарарыченкова (Россия) +2,04.

17. Елена Никитина (Россия) +2,51.

Четвёртый, решающий заезд начнётся в 16:55 мск.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.