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Лучшая из российских скелетонисток идёт 13-й перед решающей попыткой на Олимпиаде-2022

Лучшая из российских скелетонисток идёт 13-й перед решающей попыткой на Олимпиаде-2022
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Три российские скелетонистки квалифицировались в финал одиночных соревнований на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

В третьей попытке россиянкам необходимо было попасть в топ-20. С этой задачей справились Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова и Елена Никитина.

Олимпийские игры — 2022. Скелетон. Женщины. 3-я попытка

1. Ханна Найзе (Германия) – 1.01,44.
2. Жаклин Нарракотт (Австралия) – отставание +0,14 секунды.
3. Тина Херман (Германия) +0,48.
13. Юлия Канакина (Россия) +1,76.
14. Алина Тарарыченкова (Россия) +2,04.
17. Елена Никитина (Россия) +2,51.

Четвёртый, решающий заезд начнётся в 16:55 мск.

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Олимпиада 2022. Скелетон
Женщины. 3-я попытка
12 февраля 2022, суббота. 15:20 МСК
Окончено
1
Ханна Найзе
Германия
3:05.99
2
Жаклин Нарракотт
Австралия
+0.14
3
Тина Херман
Германия
+0.48
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