Лучшая из российских скелетонисток идёт 13-й перед решающей попыткой на Олимпиаде-2022
Поделиться
Три российские скелетонистки квалифицировались в финал одиночных соревнований на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
В третьей попытке россиянкам необходимо было попасть в топ-20. С этой задачей справились Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова и Елена Никитина.
Олимпийские игры — 2022. Скелетон. Женщины. 3-я попытка
1. Ханна Найзе (Германия) – 1.01,44.
2. Жаклин Нарракотт (Австралия) – отставание +0,14 секунды.
3. Тина Херман (Германия) +0,48.
13. Юлия Канакина (Россия) +1,76.
14. Алина Тарарыченкова (Россия) +2,04.
17. Елена Никитина (Россия) +2,51.
Четвёртый, решающий заезд начнётся в 16:55 мск.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
Комментарии
- 12 февраля 2022
-
16:43
-
16:35
-
16:34
-
16:30
-
16:28
-
16:22
-
16:21
-
16:21
-
16:20
-
16:18
-
16:10
-
16:06
-
16:00
-
15:56
-
15:56
-
15:48
-
15:42
-
15:38
-
15:36
-
15:35
-
15:24
-
15:18
-
15:17
-
15:14
-
15:12
-
15:11
-
15:11
-
15:06
-
15:04
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:46
-
14:46
-
14:42
Партнерский контент