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Хореограф Тутберидзе — о деле Валиевой: взрослые дяди и тёти, с ребёнком воюете!

Хореограф Тутберидзе — о деле Валиевой: взрослые дяди и тёти, с ребёнком воюете!
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Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, высказался о ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Ранее стало известно, что в пробе оказалось запрещённое вещество.

«Эх вы, взрослые дяди и тети, с кем воюете? С ребёнком воюете! С девочкой, которая всю жизнь свою к этому шла, вкалывая как раб на галерах.

Мои друзья из Канады, США, Европы, России и так далее пишут мне: они глубоко возмущены всем этим происходящим шабашем и плясками на душе юной девочки. Весь мир со слезами наблюдает за этой историей.

Так нельзя. Вы на минуту представьте, что это ваш ребёнок, и может, в ваших душах что-то перевернётся. Да победят свет и справедливость. Аминь!» — написал Железняков в своём «инстаграме».

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