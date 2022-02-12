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Норвежский журналист, конфликтовавший с Вяльбе, рассказал, как наказал бы Россию за допинг

Норвежский журналист, конфликтовавший с Вяльбе, рассказал, как наказал бы Россию за допинг
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Журналист норвежского издания NRK Ян Петтер Сальдведт, у которого возник конфликт с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе, объяснил собственные слова. Ранее он сказал, что российских спортсменов не должно быть на Олимпийских играх из-за допинговых нарушений. После этих слов Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ.

Сальдведт объяснил, что у него нет претензий к российским спортсменам, но ему непонятна позиция Международного олимпийского комитета.

«Я думаю, как я уже говорил ранее, Россию следовало наказать четырёхлетним запретом на участие в Олимпийских играх. Это нужно было для того, чтобы ни одно государство, будь то Россия, Норвегия, Швеция, США, Китай или кто-либо ещё, не пыталось сделать что-либо подобное в будущем и действительно чувствовало, что это настоящее наказание. Двухлетнего запрета было недостаточно после того, что произошло в Сочи, и вплоть до 2019 года, в связи с отсутствием сотрудничества по делу о данных Московской антидопинговой лаборатории. Наказание без реальных последствий, на мой взгляд, не является реальным наказанием. Я надеюсь, что русские со мной согласятся», — сказал Сальдведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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