Тарасова подвела итоги ритм-танца для российских дуэтов на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результат ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Победителями стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми.



«В произвольной у Кацалапова и Синициной есть все шансы. У них прекрасная программа. Пара Букина и Степановой здорово себя показала, им маловато поставили. Французская пара, конечно, была великолепна. Как будто один человек катается. Но, повторюсь, все шансы у нашей первой пары в произвольной программе есть», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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