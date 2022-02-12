Тарасова подвела итоги ритм-танца для российских дуэтов на Олимпиаде
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результат ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Победителями стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми.
«В произвольной у Кацалапова и Синициной есть все шансы. У них прекрасная программа. Пара Букина и Степановой здорово себя показала, им маловато поставили. Французская пара, конечно, была великолепна. Как будто один человек катается. Но, повторюсь, все шансы у нашей первой пары в произвольной программе есть», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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- 12 февраля 2022
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