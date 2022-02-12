Тренер Синициной и Кацалапова Жулин оценил прокат дуэта в ритм-танце на Олимпиаде

Призёр Олимпийских игр Александр Жулин, тренер российского дуэта Виктория Синицина и Никита Кацалапов, оценил выступление своих учеников в ритм-танце на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).



«Это был лучший прокат сезона. Очень доволен! Место нормальное, можно бороться. Соперники очень и очень серьёзные. Эмоции только положительные, реально очень хороший прокат от Никиты и Вики», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Перед произвольным танцем Синицина и Кацалапов занимают второе место, около двух баллов уступая Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. При этом Синицина и Кацалапов обновили личный рекорд, а французы улучшили принадлежавшее им же мировое достижение.