Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Тренер Синициной и Кацалапова Жулин оценил прокат дуэта в ритм-танце на Олимпиаде

Тренер Синициной и Кацалапова Жулин оценил прокат дуэта в ритм-танце на Олимпиаде
Комментарии

Призёр Олимпийских игр Александр Жулин, тренер российского дуэта Виктория Синицина и Никита Кацалапов, оценил выступление своих учеников в ритм-танце на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Это был лучший прокат сезона. Очень доволен! Место нормальное, можно бороться. Соперники очень и очень серьёзные. Эмоции только положительные, реально очень хороший прокат от Никиты и Вики», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Перед произвольным танцем Синицина и Кацалапов занимают второе место, около двух баллов уступая Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. При этом Синицина и Кацалапов обновили личный рекорд, а французы улучшили принадлежавшее им же мировое достижение.

Единственная фаворитка Тутберидзе. Как фигуристка Дэвис порадовала свою маму на Олимпиаде Единственная фаворитка Тутберидзе. Как фигуристка Дэвис порадовала свою маму на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022