Единственная фаворитка Тутберидзе. Как фигуристка Дэвис порадовала свою маму на Олимпиаде

В ритм-танце на Олимпийских играх наши танцоры вступили в жаркую схватку с ведущими зарубежными парами и растопили лёд чувственным зажигательным катанием. Не потерялся на фоне опытных фигуристов и юный танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Ребята выдали уверенный классный прокат и не дрогнули на столь важном старте. Но Диана — особенно молодец. Девушка не позволила отразиться на своём выступлении непростой ситуации, сложившейся вокруг её мамы Этери Тутберидзе и допинг-теста Камилы Валиевой.

Этери может гордиться своей дочерью, которой удалось в первый же взрослый сезон пробиться на Олимпиаду и вопреки всем вызовам жизни добраться до элиты большого спорта.

Дэвис хотела стать синхронисткой

Диана Дэвис родилась в США, в то время там работала её мама Этери Тутберидзе, ещё не успевшая стать известным во всём мире тренером. Вскоре они уехали в Россию, а в два года с Дианой случилась беда: из-за неправильно подобранных медиками антибиотиков у неё развилась тугоухость. Никакое лечение не помогало, и Тутберидзе постаралась сделать всё, чтобы у дочери была жизнь обычного ребёнка.

Хотя Этери в прошлом была фигуристкой, а затем стала тренером, сама Диана мечтала не о коньках, а о синхронном плавании. Но Тутберидзе предпочитала, чтобы дочка находилась под её присмотром, и вместо бассейна привела её в 6 лет к себе на каток. Так Диана начала свой путь в большом спорте под руководством строгой мамы, не дававшей ей на льду никаких поблажек.

«Я не прощаю дочери ошибки на льду. Когда приезжаю, мы ругаемся за каждую недотянутую ногу. Нет, она меня слушает — просто всё равно, конечно, бодается, как и положено бодаться с родителем», — рассказывала Тутберидзе в эфире Первого канала.

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По пути преодоления

К счастью, оказалось, что нарушение слуха не мешает Диане кататься под музыку, её она прекрасно слышала. Но была другая проблема — с координацией. Из-за этого Диана сильнее других фигуристов рисковала серьёзно травмироваться на прыжках и вращениях, поэтому мама отправила её в танцы на льду. Переход как раз совпал со скачком роста у девушки в 13 лет, когда она неожиданно растеряла все прыжки.

С первым партнёром Диана каталась всего полгода, а её дебют на соревнованиях состоялся с Фёдором Варламовым. Особых успехов у них не было, и тогда Диана встала в пару с Глебом Смолкиным, и на этот раз попала в яблочко. Летом 2019 года Диана с Глебом переехали в США тренироваться у признанного специалиста в танцах на льду Игоря Шпильбанда. У нового тренера ребята начали быстро прогрессировать и на юниорском чемпионате мира в Таллине замкнули пятёрку сильнейших пар. В следующем году они были намерены проявить себя ещё лучше, но их планам не суждено было сбыться.

Летом 2020-го Диана получила серьёзную травму: сломала лодыжку на левой ноге. Восстановление заняло много времени, и они с Глебом пропустили большую часть предолимпийского сезона. Чтобы напомнить о себе судьям, они по совету своего тренера и Тутберидзе выступили в финале Кубка России. И в итоге закончили сезон на высокой ноте: победили и попали в сборную.

Невероятный прорыв

Первый год выступлений на взрослом уровне ознаменовался для молодой пары невероятным прорывом. Дэвис и Смолкину посчастливилось получить приглашение поучаствовать в канадском этапе Гран-при, значительно прибавить в оценках, взять серебро чемпионата России и отобраться на главные старты, в том числе и на Олимпиаду в Пекине.

Однако каждое их достижение омрачала волна критики. Особенно доставалось Диане, так как все её успехи автоматически расценивали не иначе как блат знаменитой мамы. Но фигуристка с честью прошла через это испытание и достойно выступила на своём первом в карьере чемпионате Европы. Диана с Глебом оказались там на седьмом месте: для новичков это отличный результат. Но самым главным было то, что Диана доказала себе и всему миру, что нет ничего невозможного. Кто мог подумать, что девочка, у которой проблемы со слухом, вырастет в такую сильную спортсменку и поедет на Олимпийские игры? Но это случилось: Диана всё преодолела и заставила гордиться свою маму, которая была невероятно счастлива разделить грандиозный праздник спорта вместе со своей дочкой в Пекине.

«Я скажу честно, у меня только одна фаворитка — это моя дочка», — призналась Тутберидзе в эфире Первого канала.

Олимпийский прокат в подарок для мамы

К сожалению, праздник спорта на Олимпиаде омрачило известие о положительной допинг-пробе у Камилы Валиевой. Тренерский штаб Тутберидзе, наша Федерация фигурного катания и болельщики не сомневаются в невиновности и чистоте 15-летней спортсменки, но разрешить эту крайне неприятную ситуацию оказалось очень сложно.

Разумеется, Диана Дэвис тоже очень переживает из-за всего происходящего и беспокоится за свою маму, оказавшуюся в эпицентре скандала. А ведь ей хватило бы и нервотрёпки от того, что это её первые Олимпийские игры. Естественно, ей хотелось выложиться на олимпийском льду по максимуму и не позволить волнению взять верх. И у неё это получилось! Выступая в третьей разминке, Диана с Глебом смогли выделиться из других пар и завоевать симпатии публики. Их дерзкий ритм-танец отлично перекликался со смелыми чёрными костюмами. Диана из милой девушки и заботливой дочери в обычной жизни перевоплотилась на льду в роковую красотку.

Во время разминки на арену пришла поболеть за Диану сама Этери Тутберидзе. Радость за успех своей девочки должна помочь ей выдержать эти непростые дни и добавить оптимизма.

«Они вправе ставить перед собой очень серьёзные цели на следующее четырёхлетие, и хочется сказать спасибо и Игорю Шпильбанду. Вот у его пар всегда виден почерк, их нельзя ни с кем спутать. И такое мягкое скольжение, при этом широкое, рёберное, близко, посмотрите, ребята как работают, как один человек», — отметил Илья Авербух в эфире Первого канала.

За свой ритм-танец Диана и Глеб получили 71,66 балла, обойдя все предшествовавшие им пары. Великолепный результат для молодой пары и отличный задел для борьбы в произвольном танце!