Олимпийские игры — 2022 в Пекине: медальный зачёт после 8-го дня, таблица

Сегодня, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) было разыграно 6 комплектов наград. В медальном зачёте лидирует сборная Германии, в активе которой 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медали. Второе место занимает Норвегия (8-3-6). На третьей позиции располагаются США (5-5-1).



Сборная России завоевала 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей и занимает восьмое место.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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