Дробязко: у Синициной и Кацалапова всё ещё большие шансы на золото!

Призёр чемпионатов Европы и мира литовская фигуристка Маргарита Дробязко оценила выступление чемпионов Европы и мира россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).



Перед произвольным танцем Синицина и Кацалапов занимают второе место, около двух баллов уступая Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. При этом Синицина и Кацалапов обновили личный рекорд, а французы улучшили принадлежавшее им же мировое достижение.

«Два балла — маленький разрыв. У Синициной и Кацалапова всё ещё большие шансы на золото! С другой стороны, можно переместиться как вверх, так и вниз. Но этого совсем не хотелось бы», — сказала Дробязко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.