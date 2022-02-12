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Дробязко: у Синициной и Кацалапова всё ещё большие шансы на золото!

Дробязко: у Синициной и Кацалапова всё ещё большие шансы на золото!
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Призёр чемпионатов Европы и мира литовская фигуристка Маргарита Дробязко оценила выступление чемпионов Европы и мира россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Перед произвольным танцем Синицина и Кацалапов занимают второе место, около двух баллов уступая Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. При этом Синицина и Кацалапов обновили личный рекорд, а французы улучшили принадлежавшее им же мировое достижение.

«Два балла — маленький разрыв. У Синициной и Кацалапова всё ещё большие шансы на золото! С другой стороны, можно переместиться как вверх, так и вниз. Но этого совсем не хотелось бы», — сказала Дробязко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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