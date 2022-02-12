Костомаров: 2 балла французов от Синициной и Кацалапова — прилично для короткой программы

Бывший российский фигурист Роман Костомаров высказался о результатах ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Победителями стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми.



«Олимпиада – такой турнир, где всё возможно. Бороться за золото в произвольной программе точно будет непросто, потому что олимпийское золото никогда не достаётся просто. Просто приехал и просто победить, даже если ты выигрывал на всех стартах перед Олимпиадой, сложно. На Олимпиаде всё равно случаются такие вещи, которые просто так тебе не дают выиграть. Ты должен пройти, преодолеть, перетерпеть и сделать максимум, который ты можешь.



Французы не выступали в командном турнире. Они нацелены на победу и действительно могут это сделать, у них всё для этого есть. Они офигенная, замечательная, танцевальная пара. Вике и Никите будет очень трудно, но главное, чтобы они сделали свой максимум. Тогда может завязаться борьба, потому что французы действительно сильны, как в своё время были сильны канадцы, американцы. Но два балла отставания от французов – очень прилично для короткой программы», — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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