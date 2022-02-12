Синицина рассказала о разговоре с Валиевой

Российская фигуристка Виктория Синицина рассказала, что пообщалась с 15-летней Камилой Валиевой, которая оказалась в центре скандала. Ранее стало известно, что в допинг-пробе Валиевой обнаружили запрещённое вещество.
«Валиева — сильная девочка. Я сказала ей успокоиться, даже если сейчас для неё тяжёлая ситуация», — сказала после ритм-танца на ОИ-2022 Синицина.
«Виктория провела с Камилой несколько минут, они немного пообщались. Камила — сильная девочка, и с ней всё будет в порядке. Очень плохая ситуация для всех, потому что подобные ситуации вокруг спорта наносят большой вред. Но надеюсь, что всё нормализуется вокруг Камилы и нашей команды», — добавил Никита Кацалапов, выступающий в паре с Синициной.
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- 12 февраля 2022
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