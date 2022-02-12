Энберт подвёл итоги выступления Синициной и Кацалапова в ритм-танце на Олимпиаде

Призёр олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт оценил выступление чемпионов Европы и мира россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Перед произвольным танцем Синицина и Кацалапов занимают второе место, около двух баллов уступая Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. При этом россияне обновили личный рекорд, а французы улучшили принадлежавшее им же мировое достижение.
«Исключительно положительные эмоции от выступления наших ребят. Все наши пары прекрасно выступили и показали свой максимум. Хочется отметить и французскую пару, которая сегодня побила мировой рекорд, ещё и сделала новый шаг в танцах на льду. Они представили интересную программу, хорошо её откатали. Надо отдать должное, они были сегодня на высоте.
В произвольной программе продолжаем болеть за наших. Побороться за золото удастся точно, они уже сейчас борются. Конечно, будет сложно. Только наша с вами поддержка и поддержка всей страны может помочь завоевать золото, поэтому мы держим кулачки и надеемся. Французы сейчас в прекрасной форме, и действительно будет тяжело», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
- 12 февраля 2022
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