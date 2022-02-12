Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Сизерон: мы испробовали пару стилей хип-хопа, но открыли для себя вакинг

Сизерон: мы испробовали пару стилей хип-хопа, но открыли для себя вакинг
Комментарии

Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в паре с Габриэлой Пападакис, рассказал об их номере. Сегодня, 12 февраля, французский дуэт выиграл ритм-танец на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Эта Олимпиада сильно отличается от той, которая была четыре года назад. Мы сейчас в совершенно другом месте. Думаю, с тех пор мы стали куда более зрелыми. Мы лучше понимаем, что мы делаем, и получаем больше удовольствия от процесса.

Конечно, в этот раз мы хотим выиграть золото. Но также хотим получить чудесный опыт, как тот, который только что у нас был.

Мы испробовали пару стилей хип-хопа. На довольно ранней стадии открыли для себя вакинг. Мы нашли специалиста по вакингу в Монреале и начали активно тренировать этот стиль, поскольку он был для нас совсем новым. Нас ждало много открытий.

Очень приятные ощущения после проката. Думаю, в целом наши элементы были выполнены на очень высоком уровне. Мы получили большое удовольствие. Время шло очень медленно, но мы наслаждались каждой секундой», — сказал Сизерон.

«Мы начали работать над нашей программой в прошлом году. Знали, что это будет уличный танец. Попробовали несколько вариантов и начали использовать движения из вакинга. Поработали со специалистом и влюбились в этот танец. Поработали над хореографией и потом начали работать над самой программой. Мы очень-очень любим эту программу», — добавила Пападакис.

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
Синицина и Кацалапов обновили личный рекорд в ритм-танце, но уступили Пападакис и Сизерону
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022