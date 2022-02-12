Сизерон: мы испробовали пару стилей хип-хопа, но открыли для себя вакинг

Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в паре с Габриэлой Пападакис, рассказал об их номере. Сегодня, 12 февраля, французский дуэт выиграл ритм-танец на Олимпиаде в Пекине (Китай).



«Эта Олимпиада сильно отличается от той, которая была четыре года назад. Мы сейчас в совершенно другом месте. Думаю, с тех пор мы стали куда более зрелыми. Мы лучше понимаем, что мы делаем, и получаем больше удовольствия от процесса.



Конечно, в этот раз мы хотим выиграть золото. Но также хотим получить чудесный опыт, как тот, который только что у нас был.



Мы испробовали пару стилей хип-хопа. На довольно ранней стадии открыли для себя вакинг. Мы нашли специалиста по вакингу в Монреале и начали активно тренировать этот стиль, поскольку он был для нас совсем новым. Нас ждало много открытий.

Очень приятные ощущения после проката. Думаю, в целом наши элементы были выполнены на очень высоком уровне. Мы получили большое удовольствие. Время шло очень медленно, но мы наслаждались каждой секундой», — сказал Сизерон.



«Мы начали работать над нашей программой в прошлом году. Знали, что это будет уличный танец. Попробовали несколько вариантов и начали использовать движения из вакинга. Поработали со специалистом и влюбились в этот танец. Поработали над хореографией и потом начали работать над самой программой. Мы очень-очень любим эту программу», — добавила Пападакис.

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