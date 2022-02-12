Энберт: у Дэвис и Смолкина борьба будет на следующих Играх. Сейчас можно набираться опыта

Призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт высказался о дебютном выступлении российского танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
За прокат ритм-танца Дэвис и Смолкин получили от судей 71,66 балла и занимают перед произвольной программой 14-е место.
«Прекрасный дебют от Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, ребята классно катаются. Очень уверенно для дебютантов. На чемпионате России они показали хорошее катание, сейчас для них самое главное – набираться опыта. Привыкать выступать и соревноваться. Это для них хороший задел. Борьба у них будет на следующих играх, а сейчас можно набираться опыта и спокойно делать свою работу», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
- 12 февраля 2022
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