Энберт: у Дэвис и Смолкина борьба будет на следующих Играх. Сейчас можно набираться опыта

Призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт высказался о дебютном выступлении российского танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

За прокат ритм-танца Дэвис и Смолкин получили от судей 71,66 балла и занимают перед произвольной программой 14-е место.



«Прекрасный дебют от Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, ребята классно катаются. Очень уверенно для дебютантов. На чемпионате России они показали хорошее катание, сейчас для них самое главное – набираться опыта. Привыкать выступать и соревноваться. Это для них хороший задел. Борьба у них будет на следующих играх, а сейчас можно набираться опыта и спокойно делать свою работу», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.