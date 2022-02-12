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Хаббелл и Донохью прокомментировали третий результат в ритм-танце

Хаббелл и Донохью прокомментировали третий результат в ритм-танце
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Американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью прокомментировали собственное выступление в ритм-танце на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Хаббелл и Донохью показали третий результат, уступив лишь россиянам Виктории Синициной и Никите Кацалапову, а также французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

«Здорово, что мы вновь установили свой личный рекорд сезона и выдали яркое выступление. Мы стараемся чересчур не увлекаться во время выступления, сдерживаем эмоции, потому что это соревнования. Когда встаёшь в финальную позу, нужно посчитать — раз, два, и только после этого можно выдохнуть и показать, что ты чувствуешь внутри», — сказала Хаббелл.

«Что нам сегодня удалось в выступлении? Начало, середина и концовка», — добавил Донохью.

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