Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Сорина: при передаче эстафеты понимала, что Вероника не уступила бы на финише

Сорина: при передаче эстафеты понимала, что Вероника не уступила бы на финише
Комментарии

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала победу в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сорина бежала третий этап, она передала эстафету второй, уступая несколько секунд сборной Германии. Но на заключительном этапе Вероника Степанова принесла российской команде победу. Как призналась Сорина, она была уверена в подруге по команде.

«Я уже понимала при передаче, что медаль будет, скорее всего, золотая, и Вероника не уступила бы на финише», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».

В состав сборной, помимо Сориной и Степановой, входили Юлия Ступак и Наталья Непряева. Женская сборная России впервые с 2006 года выиграла золотую медаль в эстафете на Олимпийских играх.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
Наталья Непряева: очень много эмоций оставила сегодня на финише
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022