Сорина: при передаче эстафеты понимала, что Вероника не уступила бы на финише

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала победу в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сорина бежала третий этап, она передала эстафету второй, уступая несколько секунд сборной Германии. Но на заключительном этапе Вероника Степанова принесла российской команде победу. Как призналась Сорина, она была уверена в подруге по команде.



«Я уже понимала при передаче, что медаль будет, скорее всего, золотая, и Вероника не уступила бы на финише», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».



В состав сборной, помимо Сориной и Степановой, входили Юлия Ступак и Наталья Непряева. Женская сборная России впервые с 2006 года выиграла золотую медаль в эстафете на Олимпийских играх.

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