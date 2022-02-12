Наталья Непряева: очень много эмоций оставила сегодня на финише

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сборная России опередила команды Германии и Швеции, которые также поднялись на пьедестал.
В состав российской команды входили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
«Очень много эмоций оставила сегодня на финише. На самом деле, когда видела, что Юля уже сделала такой отрыв – трудно было справиться с эмоциями, я старалась ни на кого не обращать внимания и бежать свою гонку как могу, старалась не подпустить сзади соперников. Мне, наверное, как никому последние дни была оказана колоссальная поддержка, поэтому я безмерно благодарна – это очень сильно помогает», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 12 февраля 2022
-
19:44
-
19:41
-
19:39
-
19:35
-
19:33
-
19:28
-
19:27
-
19:26
-
19:23
-
19:23
-
19:13
-
19:07
-
19:07
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:55
-
18:54
-
18:52
-
18:52
-
18:49
-
18:42
-
18:41
-
18:33
-
18:31
-
18:27
-
18:26
-
18:25
-
18:15
-
18:15
-
18:13
-
18:13
-
18:09