Наталья Непряева: очень много эмоций оставила сегодня на финише

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сборная России опередила команды Германии и Швеции, которые также поднялись на пьедестал.



В состав российской команды входили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Очень много эмоций оставила сегодня на финише. На самом деле, когда видела, что Юля уже сделала такой отрыв – трудно было справиться с эмоциями, я старалась ни на кого не обращать внимания и бежать свою гонку как могу, старалась не подпустить сзади соперников. Мне, наверное, как никому последние дни была оказана колоссальная поддержка, поэтому я безмерно благодарна – это очень сильно помогает», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

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