Губерниев — о лыжной эстафете на ОИ: у Норвегии паника. У мужиков отличные шансы на золото

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о победе женской сборной России в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В состав сборной России входили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Второе место заняла команда Германии, а третье — Швеция. Сборная Норвегии в итоге стала лишь пятой. Также он поделился ожиданиями от мужской эстафеты, которая пройдёт завтра, 13 февраля.



«Норвежцы очень сильно стрессуют в лыжах. Выезжают за счёт Йохауг только. Иверсена поставили на первый классический этап, хотя он пропустил 15 километров. На мой взгляд, у норвежцев паника. Так что у мужиков отличные шансы. Мы будем бороться за золото», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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