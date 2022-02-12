Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Губерниев — о лыжной эстафете на ОИ: у Норвегии паника. У мужиков отличные шансы на золото

Губерниев — о лыжной эстафете на ОИ: у Норвегии паника. У мужиков отличные шансы на золото
Комментарии

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о победе женской сборной России в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В состав сборной России входили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Второе место заняла команда Германии, а третье — Швеция. Сборная Норвегии в итоге стала лишь пятой. Также он поделился ожиданиями от мужской эстафеты, которая пройдёт завтра, 13 февраля.

«Норвежцы очень сильно стрессуют в лыжах. Выезжают за счёт Йохауг только. Иверсена поставили на первый классический этап, хотя он пропустил 15 километров. На мой взгляд, у норвежцев паника. Так что у мужиков отличные шансы. Мы будем бороться за золото», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
Биатлонистка Юрлова-Перхт поздравила российских лыжниц с победой на Олимпийских играх
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022