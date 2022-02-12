«Кайф от проката? 1000 раз да!» Никита Кацалапов — о ритм-танце на зимней Олимпиаде — 2022

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, после ритм-танца на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) опубликовал пост на своей странице в «Инстаграме».

Синицина и Кацалапов улучшили личное достижение в ритм-танце, однако около двух баллов уступили французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, обновившим мировой рекорд.

«Напряжение? Да. Волнение? Конечно. Кайф от проката? 1000 раз да!!!



Олимпиада — мечта каждого спортсмена. Счастливы быть здесь. Хотим прочувствовать каждый момент! Работаем дальше», — написал Кацалапов на своей странице в «Инстаграме».

Кацалапов во второй раз выступает на Олимпийских играх. В Сочи-2014 в дуэте с Еленой Ильиных Никита стал олимпийским чемпионом в команде и бронзовым призёром в личном турнире.

Произвольный танец на Олимпиаде-2022 дуэты покажут в понедельник, 14 февраля.