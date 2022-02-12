Легков поделился ожиданиями от лыжной эстафеты на Олимпиаде в Китае

Олимпийский чемпион Александр Легков поделился ожиданиями от выступления мужской сборной России в лыжной эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).



Гонка пройдёт завтра, 13 февраля. Состоявшуюся сегодня женскую эстафету выиграла сборная России.

«Завтра будем смотреть и ориентироваться по гонке. Наши должны бежать хорошо. А до гонки лучше говорить не надо, пусть спортсмены настраиваются. По статистике наши всегда были в призах. Есть команды, которые будут с нами бороться — это точно Норвегия. Возможно, и Финляндия. Не забываем и про французов, которые на каждой Олимпиаде были в призах, поэтому на них тоже надо обратить внимание», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

В мужской эстафете за сборную России выступят Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.